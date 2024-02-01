“Повернись живим” спільно з АЗК ОККО збирають 500 млн грн для Десантно-штурмових військ

Підтримати проєкт «ОКО ЗА ОКО 3» можна заправляючись на всіх АЗК ОККО брендовим пальним. Також підтримати проєкт можна переказом на спецрахунок або донатом на “банку”.

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” спільно з АЗК ОККО розпочали збір “ОКО ЗА ОКО 3”, метою якого є акумулювання 500 мільйонів гривень для Десантно-штурмових військ.

“Наш новий проєкт — це рекордний за сумою збір Фонду та бізнесу. Півмільярда гривень, які ми спільно акумулюємо, витратимо на допомогу рідним для мене Десантно-штурмовим військам. Забезпечимо роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у 10 підрозділах ДШВ. Безпілотники показують високу ефективність, а РУБАКі частково забирають на себе функцію артилерії, і за сприятливих умов можуть суттєво змінювати театр бойових дій”, — сказав заступник директора Фонду «Повернись живим», ветеран Олег Карпенко.

У рамках «ОКО ЗА ОКО 3» підрозділи ДШВ отримають 10 бойових Пульстронів — комплексів розвідки та знищення вартістю 50 мільйонів гривень за один. У Пульстрон, зокрема, увійдуть ударні та розвідувальні дрони, транспорт, зв’язок і все необхідне для управління.

“Ми давно вже обрали для себе ключовим напрямком допомоги — підсилення ЗСУ. Як відповідальний бізнес від початку повномасштабного вторгнення наша компанія вже спрямувала на допомогу війську та відновлення країни понад 1,3 млрд грн. Зокрема, в межах першого етапу ОКО за ОКО ми забезпечили артбригади та розвідбати 25 розвідкомплексами «ШАРК», в межах другого — акумулювали 400 млн грн на зброю для ТрО. Тепер перед нами ще амбітніша мета — півмільярда гривень на комплекси виявлення та знищення для 10 підрозділів ДШВ. Тому ми знову запускаємо Pulls помсти», — повідомив віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Підтримати проєкт «ОКО ЗА ОКО 3» можна заправляючись на всіх АЗК ОККО брендовим пальним: 1 гривня з кожного літра Pulls 95 або Pulls Diesel автоматично «летить» на комплекси розвідки та знищення для ДШВ.

Також підтримати проєкт можна переказом на спецрахунок або донатом на «банку».

«ОКО ЗА ОКО 3» — це вже третій спільний проєкт Фонду «Повернись живим» та компанії ОККО.

Перший етап стартував 1 листопада 2022 року. Його ціллю було акумулювати 325 млн грн на 25 авіаційних комплексів ШАРК. Збір завершили 10 квітня 2023 року. І, станом на 11 вересня 2023 року, передали Силам оборони України всі 25 розвідкомплексів. Їх отримали майже всі артбригади й розвідбати, що воюють у складі ЗСУ. Крім того, чотири комплекси передали Морській піхоті, три — механізованим бригадам, два — ГУР МОУ і ще один — підрозділу технічної розвідки навчального центру, який виконує бойові завдання на фронті.

Другий етап «ОКО ЗА ОКО» стартував 11 квітня 2023 року. Його ціллю був збір 400 мільйонів гривень на кулемети, 82-мм міномети і крупнокаліберні гранатомети для Сил ТрО. Збір завершили 10 грудня 2024 року. Станом на 1 лютого 2024 року ТрО отримали всю партію кулеметів та перші партії мінометів і гранатометів.