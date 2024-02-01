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У Мирнограді російська ракета влучила в школу, – Донецька ОВА

Загалом за добу в області загинула 1 людина і 2 отримали поранення.

У Мирнограді російська ракета влучила в школу, – Донецька ОВА
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про оперативна ситуація по області станом на ранок 1 лютого.

Волноваський район. Обстріляні околиці Новоукраїнки і Максимівки Вугледарської громади – без жертв.

Покровський район. У Мар'їнській громаді під артвогнем Красногорівка і Катеринівка. У Цукуриному Селидівської громади загинула людина, пошкоджено 10 будинків, 2 сільгосппідприємства, перебито лінію електропередач. У Мирнограді ракета влучила в школу, пошкоджено 11 будинків.

Краматорський район. Лиманська громада зазнала 16 обстрілів – без жертв і руйнувань. В Іллінівській громаді обстріляне Калинове, в Костянтинівській – Олександро-Шультине. 

Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури; також пошкоджено 3 будинки у Нью-Йорку і 1 будинок у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 будинків. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду.

Всього за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 69 осіб, у тому числі 7 дітей.

 

Вранці Генштаб повідомив, що за добу росіяни завдали 8 ракетних та 94 авіаційні удари. На фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

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