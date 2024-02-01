Сили оборони знищили ще 1000 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 386 230 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 386 230 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 386230 (+1000) осіб

танків - 6322 (+12)

бойових броньованих машин - 11773 (+16)

артилерійських систем - 9228 (+33)

РСЗВ - 976 (+2)

засоби ППО - 663 (+0) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36)

крилаті ракети - 1847 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12267 (+36)

спеціальна техніка - 1462 (+10).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, впродовж минулого дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.