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Сили оборони знищили ще 1000 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 386 230 військових.

Сили оборони знищили ще 1000 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 386 230 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 386230 (+1000) осіб
  • танків - 6322 (+12)
  • бойових броньованих машин - 11773 (+16)
  • артилерійських систем - 9228 (+33)
  • РСЗВ - 976 (+2)
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36)
  • крилаті ракети - 1847 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12267 (+36) 
  • спеціальна техніка - 1462 (+10).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, впродовж минулого дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.

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