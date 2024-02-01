Сили оборони знищили ще 1000 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 386 230 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 386230 (+1000) осіб
- танків - 6322 (+12)
- бойових броньованих машин - 11773 (+16)
- артилерійських систем - 9228 (+33)
- РСЗВ - 976 (+2)
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36)
- крилаті ракети - 1847 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12267 (+36)
- спеціальна техніка - 1462 (+10).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, впродовж минулого дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.