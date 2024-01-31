Ввечері було влучання у Дніпровському районі.

Російська армія ввечері 31 січня накрила вогнем Херсон.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, є влучання у Дніпровському районі. Удар пошкодив будинок і магазини, а також електромережу.

Очільник області оприлюднив відео, на якому зафіксували момент влучання одного зі снарядів.

Керівник Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що станом на 20.46 було відомо про одного пораненого у громаді.

"Чоловік отримав травми близько 7.00 під час атаки ворога на Корабельний район Херсона. Йому надається необхідна медична допомога", - повідомив Мрочко.