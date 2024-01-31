Сьогодні, 31 січня, росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості”, - написав Лисак.
Також обстріли пошкодили промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт та шість приватних осель. Понівечені декілька господарських споруд, вантажівка і трактор.
Сергій Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.
- Захисники збили російську ракету в Криворізькому районі. Тривога була оголошена у зв'язку з активністю російської тактичної авіації на сході і північному сході.