Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронами

Одна жінка отримала поранення.

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронами
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 31 січня, росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості”, - написав Лисак. 

Також обстріли пошкодили промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт та шість приватних осель. Понівечені декілька господарських споруд, вантажівка і трактор.

Підписуйтесь на наш Google News

Сергій Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи. 

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

  • Захисники збили російську ракету в Криворізькому районі. Тривога була оголошена у зв'язку з активністю російської тактичної авіації на сході і північному сході. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies