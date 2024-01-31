Міноборони заявило, що протягом січня запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних продуктів у військові частини

У відомстві зауважили, що компанії-постачальники повинні замінити продукти якнайшвидше або відшкодувати вартість.

Міністерство оборони України заявило, що у січні запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних продуктів у військові частини.

Відомство повідомило, що до однієї з військових частин на Сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію. Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.

“Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним”, – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Зазначається, що в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.

Загалом, лише протягом січня Міністерство запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів.

Тим часом Міноборони проводить аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича. Попередньо встановлено, що компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами, а попередні збитки становлять понад 1,5 млрд гривень.