Bloomberg: Україні не вистачає артснарядів та ракет ППО через затримку допомоги від союзників

Видання повідомляє, що ситуація на фронті для української армії стає вкрай важкою. Раніше союзники обіцяли 1 млн артснарядів до 1 березня, але зараз зрозуміло, що у кращому випадку до того часу Україна зможе отримати тільки близько 600 тисяч снарядів.

Україні не вистачає артилерійських снарядів і ракет протиповітряної оборони, щоб захистити свої міста від атак Росії, оскільки життєво важлива допомога з боку Європи та США все ще не затверджена, повідомляє Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб, які побажали залишитися анонімними.

Публічно українські офіційні особи заявляють, що вони продовжуватимуть боротьбу проти російських сил вторгнення, навіть якщо союзницька підтримка не надійде. Але звіти з фронту свідчать про те, що ситуація там стає вкрай важкою. Українським силам стає все важче стримувати ворога.

Внаслідок нещодавніх хвиль російських ракетних атак загинули десятки людей у Києві та інших містах, оскільки протиповітряна оборона України, яка значною мірою покладається на дорогі ракети-перехоплювачі, надані союзниками, не змогла знищити таку кількість цілей.

Оскільки вторгнення Росії триває вже третій рік, бойові дії переросли в окопну війну з безпілотниками, які залишають мало шансів для будь-якої сторони здивувати іншу на фронті. Але для підтримки цієї “активної оборони” Україні будуть потрібні постійні поставки артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які союзники намагаються забезпечити.

За словами дипломатів, європейські союзники не зможуть забезпечити Україні 1 мільйона снарядів, які вони обіцяли поставити до 1 березня. До цього терміну вдасться поставити тільки близько 600 000 снарядів через постійні затримки у виробництві та побоювання щодо виснаження запасів.

Міністри оборони, які зустрінуться цього тижня в Брюсселі, можуть спробувати збільшити загальну суму, але все одно не досягнуть цілі в 1 мільйон, яка була оголошена минулого року, заявили дипломати.

Нагадаємо, на саміті 1 лютого лідери Європейського Союзу мають виділити Україні 50 млрд євро допомоги, якщо цей крок не заблокує Угорщина.

Тим часом у США республіканці та демократи намагаються вирішити питання укріплення кордону з Мексикою. Від розв'язання цього питання залежить і виділення допомоги Україні від США (близько 60 млрд доларів).