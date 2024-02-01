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На Донеччині жінка “здала” об’єкт розміщення українських військових, по якому ворог вдарив ракетою, – прокуратура

Також жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.

На Донеччині жінка “здала” об’єкт розміщення українських військових, по якому ворог вдарив ракетою, – прокуратура
Фото: СБУ

На Донеччині уродженка Краматорська “здала” об’єкт розміщення українських військових, по якому ворог вдарив ракетою, повідомив Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, у травні-червні 2023 року уродженка м. Краматорська –  користувачка однієї із заборонених в Україні соціальних мереж незаконно поширювала інформацію військового характеру. 

Познайомившись з представником збройних сил держави-агресора, підозрювана погодилась збирати для нього дані про місцезнаходження військових підрозділів Збройних Сил України. У подальшому зазначені локації жінка знаходила в додатку Google Maps, позначала їх графічними мітками та відправляла окупанту у вигляді скриншотів. 

Вона надала ворогу відомості про розміщення українських військових і техніки в одному з об’єктів, по якому ворог здійснений ракетний удар. Про наслідки влучання “агентка” також повідомила свого куратора. 

Крім того, містянка вела активну переписку з очільником так званої народної ради “ДНР” Артемом Жогою, якому розповідала про свою діяльність на користь “республіки”.  

За даними СБУ, жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута. Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників. Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки і затримали її у власному помешканні.

Фігурантка отримала підозру в колабораційній діяльності. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми. 

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі затримали бойовика, який “навів” ракету на об’єкт міста у грудні минулого року. Також він шпигував за українською ППО. Йому загрожує 15 років тюрми.

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