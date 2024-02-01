Росіяни за добу обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російські війська за добу обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, всього зафіксовано 169 ударів. Зруйновано житлові будинки, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

58 ворожих безпілотників атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку.

Також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір'ю та дев'ять РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника.

101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.