Ще дві жінки отримали контузію.

Наслідки російського удару по Донеччині 31 січня 2024 року

Російські війська обстріляли Торецьк та Цукурине Донецької області керованою авіабомбою й реактивною артилерією.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури

“31 січня 2024 року, о 15:25, війська ЗС РФ нанесли авіаудар по м. Торецьку. За попередніми даними, населений пункт окупанти атакували з використанням КАБ-500. Під приціл армії держави-агресора потрапив квартал зі щільною житловою забудовою”, - розповіли правоохоронці.

Внаслідок удару контузії отримали двоє сусідок віком 36 та 64 років, які пили чай в квартирі.

Пізніше росіяни, ймовірно, з РСЗВ “Ураган” обстріляли с. Цукурине Покровського району. Від влучання снарядів у приватний будинок загинула 70-річна жінка.

Також були пошкоджені багатоповерхові житлові та приватні будинки, автобус, амбулаторія й лінії електропередач.

Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури