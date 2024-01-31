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Росіяни обстріляли Торецьк та Цукурине, загинула жінка, - прокуратура

Ще дві жінки отримали контузію.

Росіяни обстріляли Торецьк та Цукурине, загинула жінка, - прокуратура
Наслідки російського удару по Донеччині 31 січня 2024 року
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Російські війська обстріляли Торецьк та Цукурине Донецької області керованою авіабомбою й реактивною артилерією.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури

“31 січня 2024 року, о 15:25, війська ЗС РФ нанесли авіаудар по м. Торецьку. За попередніми даними, населений пункт окупанти атакували з використанням КАБ-500. Під приціл армії держави-агресора потрапив квартал зі щільною житловою забудовою”, - розповіли правоохоронці. 

Внаслідок удару контузії отримали двоє сусідок віком 36 та 64 років, які пили чай в квартирі.

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Пізніше росіяни, ймовірно, з РСЗВ “Ураган” обстріляли с. Цукурине Покровського району. Від влучання снарядів у приватний будинок загинула 70-річна жінка. 

Також були пошкоджені багатоповерхові житлові та приватні будинки, автобус, амбулаторія й лінії електропередач.

Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

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