Сумські депутати відсторонили мера міста від обов'язків

“Також висловили недовіру та таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови”, - написав Дрозденко.

Від зазначив, що сьогодні депутати Сумської міськради затвердили новий склад виконкому.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Сьогодні, 31 січня, депутати міськради відсторонили від обов'язків мера Сум.

Також сьогодні депутати Сумської міськради затвердили новий склад виконкому.

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