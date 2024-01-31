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Сумські депутати відсторонили мера міста від обов'язків

Також сьогодні депутати Сумської міськради затвердили новий склад виконкому.

Сумські депутати відсторонили мера міста від обов'язків
Депутати Сумської міськради таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови
Фото: Олексій Дрозденко

Сьогодні, 31 січня, депутати міськради відсторонили від обов'язків мера Сум.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Від зазначив, що сьогодні депутати Сумської міськради затвердили новий склад виконкому.

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“Також висловили недовіру та таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови”, - написав Дрозденко.

  • 2 жовтня 2023 року співробітники НАБУ, СБУ та САП викрили під час отримання хабаря Сумського міського голову Олександра Лисенка та директора Департаменту міськради.
  • Їх викрили під час одержання останнього траншу у розмірі 1,4 млн гривень з загальної суми хабаря 2,13 млн гривень. Гроші їм передавались за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
  • Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка.
  • 26 жовтня 2023 року у Сумській міській раді провели обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик. 
  • 1 листопада президент України Володимир Зеленський призначив голову Сумської МВА.
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