У різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. Вартість “послуг” оцінювали до 12 тисяч доларів, залежно від терміновості. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України заявила, що заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. Ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів.

Вартість таких «послуг» оцінювали до 12 тис. американських доларів, залежно від терміновості виїзду.

Так, на Закарпатті викрито трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні за цим фактом триває розслідування.

За даними слідства, оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району.

Використовуючи е-підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи «Шлях». Після цього ухилянтів «підсаджували» на рейс другими водіями і таким чином вони перетинали кордон.

На Тернопільщині заблоковано одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну із них організували двоє місцевих комерсантів. Вони торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військкомату щодо непридатності до служби через «погане» здоров’я.

Для виготовлення «пакета документів» ділки використовували підроблені бланки і штампи відповідних держустанов.

Організатори іншої схеми називали себе прибічниками так званого «народовладдя».

Зловмисники видавали своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації.

У Львові співробітники СБУ знешкодили злочинну групу, яка за гроші обіцяла призовникам «списання» з військового обліку за станом здоров’я.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 30 січня Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генштабом, урядом та нардепами.