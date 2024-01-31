Усі наглядові механізми використання міжнародної допомоги будуть впроваджені до кінця квітня, – Умєров

Україна та США підписали меморандум щодо посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві.

Під час зустрічі міністр поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в міністерстві. Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

“До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме”, – сказав Міністр.

Рустем Умєров також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.

В рамках зустрічі головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс Генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документу – посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого Меморандум передбачає:

обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні

проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції

створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін

проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей

Нагадаємо, чиновники Міноборони та менеджери “Львівського арсеналу” отримали підозри у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів. Слідство встановило, що до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці Міноборони. Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.