Безпілотник у Кіровоградській і понад 60 пошкоджених будинків у Дніпропетровській: як минула доба

У Кіровоградській області вночі знищили Shahed. Минулося без постраждалих і руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області за добу росіяни провели три обстріли (18 вибухів). Ворог із мінометів, САУ обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Зафіксовано використання ворогом некерованих авіаційних ракет (вибухи в Новгород-Сіверському районі). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській учора вдень у Синельниківському районі ракета поцілила на подвір'я місцевих жителів. Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджена ще 31 оселя. Потрощені кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди не постраждали. По Нікопольському району окупанти гатили зранку до вечора. Туди вони спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Постраждав 65-річний чоловік. Понівечені дитсадок, ліцей, магазин, понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач, свійська птиця. Ввечері оборонці з ПвК Схід знищили ворожий шахед у Павлоградському районі. Також пізно ввечері російські окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район. Під ударом було одне з сіл Марганецької громади. Люди неушкоджені.

У Сумській вночі росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади. Вчора протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади. Унаслідок обстрілу околиці селища Хотінь БпЛА (дрон-камікадзе типу "Ланцет") знищив вантажний автомобіль. Без жертв серед мирного населення.

У Луганській у Невському сталося п’ять вибухів. Один вибуху – у сусідній Новолюбівці. По цих та інших деокупованих населених пунктах росіяни б’ють практично щодоби. Із мінометів та артилерії зокрема. Знов почастішали і авіаційні нальоти. Учора – на Новоєгорівку, Серебрянський ліс та Невське.

У Харківській вчора ввечері ворог "шахедами" завдав ударів по цивільних об’єктах у двох районах Харкова. Загалом – сім БпЛА. Влучань по місту – чотири. Були загоряння будівель кафе, магазину, потрапляння в приватний будинок. Постраждали чотири людини, у трьох реакція на гострий стрес, одна людина госпіталізована. По області протягом доби завдали артилерійських ударів у понад 17 населених пунктах області Харківського, Чугуївського, Харківського районів. Авіаудари зафіксували в Устинівці. Вчора КАБами обстріляли приватне підприємство ТОВ "Зоря" у Грачівці. Без постраждалих. Також вчора ввечері окупанти здійснили артилерійський обстріл Івашок. В результаті дев'яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки (вибиті вікна, двері, пошкоджено фасади) та енергомережі. Відсутнє світло. Постраждалих немає.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах. Минулося без постраждалих. Рашисти вгатили чотирма авіаснарядами по Оріхову та Малій Токмачці, а також обстріляли з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Роботине, Степногірськ й Кам'янське. 47 ворожих БпЛА атакували Новоандріївку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Гуляйпільське, Малинівку, Левадне, Полтавку та Павлівку. 99 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків.

У Миколаївській у ніч на 31 січня сили й засоби ППО знищили пʼять БпЛА типу Shahed-136/131. Учора зранку ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Також ударів з артилерії ворог завдав по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Вчора протягом дня та сьогодні зранку ворог обстріляв з артилерії Очаків. Внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди, лінії електро- та газопостачання. Постраждалих немає. Уночі Снігурівська громада була атакована ворожими дронами типу Shahed-136/131. Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазину. Пожежу ліквідовано. Поранення отримала одна людина, наразі чоловік у тяжкому стані, йому надається вся необхідна медична допомога.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Курахове, Покровськ, Часів Яр, Удачне, Бердичі, Новопокровське, Предтечине, Ставки. Пошкоджено 26 житлових будинків (з них три – багатоквартирні), дві господарчі споруди, газопровід, будівля ФМТ "Фенольний завод", будівля церкви, цивільний автомобіль, залізнична колія, цех ТОВ "ПЗЗВ", шість пасажирських вагонів, п'ять тепловозів, контактна лінія, будівля депо. На Донеччині за добу: один загиблий та дев'ять поранених.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 53 обстріли (221 снаряд), зокрема вісім обстрілів (17 снарядів) по Херсону. Рашисти поцілили у райони 18 населених пунктів області, гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі. Зранку 30 січня окупанти скинули вибухівку по Бериславу з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу. Поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Він госпіталізований. Пізніше російська армія знову атакувала Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки смертельні поранення отримав місцевий житель. Загиблому було 35 років. В обід під вогнем ворожої авіації опинилися три населені пункти Бериславського району. Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі “Пункту незламності”. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Через російський артилерійський удар по селу Токарівка Херсонського району постраждала місцева жителька. У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги. Її доставили до лікарні. Медики надають жінці всю необхідну медичну допомогу.