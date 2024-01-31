У Вінниці родина загиблого військового відкрила книгарню у пам'ять про нього

У книгарні також планують проводити зустрічі з письменниками, волонтерами та військовими.

У Вінниці родина загиблого бійця мотопіхотної бригади Миколи Рачка відкрила у пам’ять про сина книгарню "Герої". Простір, у якому планують проводити зустрічі з письменниками, волонтерами та військовими, запрацював по вулиці Миколи Оводова, 17/3. Як зазначили його рідні, морпіх мріяв відкрити власну книгарню.

"Коля мріяв про власну книгарню-кав’ярню. Але, окрім книг, які люди можуть прийти погортати, купити, щоб це було місце – простором спілкування, куди можна буде запрошувати людей, яким є що сказати, розповісти. “Герої” – бо він герой. Він в принципі герой, без того, щоб іти туди. Бо він завжди був героєм для всіх. Своїм мисленням. Ставленням до людей. І всюди герої. Тому ми вирішили, що будуть “Герої”, – сказала сестра загиблого Антоніна Люлька, пише Суспільне.

Відкрили простір за 10 місяців на виплати, які їхня родина отримала за загиблого воїна.

Фото: Суспільне На честь загиблого військового у вінниці відкрили книгарню

Як йдеться у матеріалі, у книгарні також планують щосуботи проводити зустрічі із цікавими людьми.

"Щосуботи ми будемо мати гостя з літературного світу, автора, людину з видавничої справи. Ми плануємо запрошувати репортерів, які зараз працюють на Сході України”, – додала сестра загиблого військового.

Хто такий Микола Рачок