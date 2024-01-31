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У Вінниці родина загиблого військового відкрила книгарню у пам'ять про нього

У книгарні також планують проводити зустрічі  з письменниками, волонтерами та військовими.

У Вінниці родина загиблого військового відкрила книгарню у пам'ять про нього
У Вінниці за 10 місяців відкрили книгарню на честь Героя
Фото: Суспільне

У Вінниці родина загиблого бійця мотопіхотної бригади Миколи Рачка відкрила у пам’ять про сина книгарню "Герої". Простір, у якому планують проводити зустрічі з письменниками, волонтерами та військовими, запрацював по вулиці Миколи Оводова, 17/3. Як зазначили його рідні, морпіх мріяв відкрити власну книгарню.

"Коля мріяв про власну книгарню-кав’ярню. Але, окрім книг, які люди можуть прийти погортати, купити, щоб це було місце – простором спілкування, куди можна буде запрошувати людей, яким є що сказати, розповісти. “Герої” – бо він герой. Він в принципі герой, без того, щоб іти туди. Бо він завжди був героєм для всіх. Своїм мисленням. Ставленням до людей. І всюди герої. Тому ми вирішили, що будуть “Герої”, – сказала сестра загиблого Антоніна Люлька, пише Суспільне.

Відкрили простір за 10 місяців на виплати, які їхня родина отримала за загиблого воїна. 

На честь загиблого військового у вінниці відкрили книгарню
Фото: Суспільне
На честь загиблого військового у вінниці відкрили книгарню

Як йдеться у матеріалі, у книгарні також планують щосуботи проводити зустрічі із цікавими людьми.

"Щосуботи ми будемо мати гостя з літературного світу, автора, людину з видавничої справи. Ми плануємо запрошувати репортерів, які зараз працюють на Сході України”, – додала сестра загиблого військового. 

Хто такий Микола Рачок

  • Микола Рачок народився 31.05.1995. 
  • Випускник факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”, спеціальність “Філологія”. 
  • Микола Рачок був першим випусковим редактором науково-популярного видання "Куншт" (презентація першого номера журналу відбулась у Києві 25 вересня 2015 року). Працював журналістом найбільшого автомобільного порталу "Infocar", був автором україномовної версії ресурсу.
  • Після закінчення університету 2018–19 роках проходив строкову службу в лавах ЗСУ, пишучи іронічні дописи про стан справ у армійських підрозділах, що могло стати основою цікавої книжки про побут військових.
  • З перших днів повномасштабного вторгнення 27-річний чоловік пішов захищати країну без бойового досвіду та військової спеціальності. 
  • Військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотній бригади імені гетьмана Івана Виговського, псевдо "Хлопчик".
  • Загинув 19 липня 2022 року під Покровськом Донецькій області під час важкого бою із загоном ПВК "Вагнер", вщент розгромленого його бригадою.
  • 17 серпня 2023 року Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
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