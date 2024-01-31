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Прокурори на Харківщині повернули державі прикордонні землі вартістю понад 3,5 млрд грн

До цього три земельні ділянки загальною площею 566 га використовували для сільськогосподарських потреб. 

Прокурори на Харківщині повернули державі прикордонні землі вартістю понад 3,5 млрд грн
Фото: 49000.com.ua

У Харківській області прокурори повернули у власність держави землі прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на суму понад 3,5 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. 

За даними прокуратури, три земельні ділянки загальною площею 566 га незаконно вибули з державної власності до комунальної, а згодом їх передали в оренду приватному суб’єкту господарювання для сільськогосподарських потреб. 

"Ці ділянки фактично є землями прикордонної смуги та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора", – йдеться у повідомленні.

Їхня вартість сягає понад 3,5 млрд грн.  

У прокуратурі зазначили, що такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. 

"Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни", – додали в Офісі гепрокурора.

Це вже другий задоволений позов обласної прокуратури такої категорії.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення суду. Після набрання ним законної сили будуть вживатись заходи щодо його повного фактичного виконання. 

  • Нещодавно прокуратура повернула у власність держави 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення на Черкащині. Землею незаконно заволодів колишній голова СБУ та перший віце-прем’єр-міністр України. Вартість ділянок становить понад 1,5 млрд грн.
  • Також на Одещині у власність Міноборони повернули землельні ділянки, які впродовж попередніх років були виведені зі сфери управління оборонного відомства. Землі використають для зміцнення обороноздатності держави, а саме – для створення авіаційного прикриття Державного кордону в Південному регіоні з використанням розгалуженої аеродромної системи.
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