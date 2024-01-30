Росіяни вдарили по Харківщині ймовірно ракетою Іскандер-М, - Синєгубов

Деталі цього удару уточнюються, наразі без постраждалих.

Він зазначив, що росіяни також повторно завдали ракетний удар по населеному пункту Малоданилівської громади - ймовірно, застосувавши Іскандер-М.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни ввечері 30 січня завдали ударів по Золочівській та Малоданилівській громадам Харківської області.

На щастя, минулось без постраждалих.

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