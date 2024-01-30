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Росіяни вдарили по Харківщині ймовірно ракетою Іскандер-М, - Синєгубов

На щастя, минулось без постраждалих.

Росіяни вдарили по Харківщині ймовірно ракетою Іскандер-М, - Синєгубов
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Росіяни ввечері 30 січня завдали ударів по Золочівській та Малоданилівській громадам Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Увечері ворог завдав ударів по Золочівській громаді Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, потерпілих немає”. - написав Синєгубов.

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Він зазначив, що росіяни також повторно завдали ракетний удар по населеному пункту Малоданилівської громади - ймовірно, застосувавши Іскандер-М. 

Деталі цього удару уточнюються, наразі без постраждалих.

  • Сьогодні вдень окупанти вдарили по Харківщині, приліт був у близькому передмісті Харкова.
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