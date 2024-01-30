​На Дніпропетровщині ракета поцілила у приватне подвір’я, – Лисак

Російська ракета поцілила у подвір’я в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні у нас «приліт» в Синельниківському районі. Ракета поцілила на подвір'я місцевих", – зазначив Лисак.
Він додав, що в результаті ракетного удару частково зруйнований житловий будинок. Крім того, пошкоджена ще 31 оселя, потрощені кілька господарських споруд.
"Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли", – зазначив начальник ОВА.
Лисак нагадав, що сьогодні росіяни цілий день завдавали ударів по Нікопольському районі.
"По Нікопольському району окупанти гатили зранку до вечора. Туди вони спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади", – повідомив він.
Від ударів окупантів постраждав 65-річний чоловік.
"Понівечені дитсадок, ліцей, магазин. А ще – понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці", – прокоментував Лисак.