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​На Дніпропетровщині ракета поцілила у приватне подвір’я, – Лисак

Пошкоджено понад 30 будинків та лінію електропередач. 

​На Дніпропетровщині ракета поцілила у приватне подвір’я, – Лисак
Російська ракета влучина у подвір’я на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська ракета поцілила у подвір’я в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні у нас «приліт» в Синельниківському районі. Ракета поцілила на подвір'я місцевих", – зазначив Лисак.

Він додав, що в результаті ракетного удару частково зруйнований житловий будинок. Крім того, пошкоджена ще 31 оселя, потрощені кілька господарських споруд. 

"Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли", – зазначив начальник ОВА.

Російська ракета поцілила у подвір’я в Дніпропетровській області
Фото: Дніпропетровська ОВА
Російська ракета поцілила у подвір’я в Дніпропетровській області
Російська ракета поцілила у подвір’я в Дніпропетровській області
Фото: Дніпропетровська ОВА
Російська ракета поцілила у подвір’я в Дніпропетровській області
Внаслідок атаки на Дніпропетровщині пошкоджено багато будинків
Фото: Дніпропетровська ОВА
Внаслідок атаки на Дніпропетровщині пошкоджено багато будинків

Лисак нагадав, що сьогодні росіяни цілий день завдавали ударів по Нікопольському районі.

"По Нікопольському району окупанти гатили зранку до вечора. Туди вони спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади", – повідомив він.

Від ударів окупантів постраждав 65-річний чоловік. 

"Понівечені дитсадок, ліцей, магазин. А ще – понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці", – прокоментував Лисак. 

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