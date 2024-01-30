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Від атаки окупантів у Бериславі, що на Херсонщині, загинув чоловік

Російські військові вкотре скринули вибухівку із безпілотника.

Від атаки окупантів у Бериславі, що на Херсонщині, загинув чоловік
У Бериславі від атаки окупантів загинув чоловік
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти сьогодні 30 січня 2024 року близько 13:00, скинули вибухівку із безпілотника у Бериславі, що на Херсонщині. 0

"Травми, несумісні з життям отримав місцевий мешканець, який перебував на вулиці", – повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. 

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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