Від атаки окупантів у Бериславі, що на Херсонщині, загинув чоловік

Російські окупанти сьогодні 30 січня 2024 року близько 13:00, скинули вибухівку із безпілотника у Бериславі, що на Херсонщині. 0
"Травми, несумісні з життям отримав місцевий мешканець, який перебував на вулиці", – повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Також прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
- Вчора, 29 січня, російські окупанти вдарили по Бериславу керованою авіабомбою. Вона поцілила поблизу багатоповерхівки.
- Сьогодні російські окупаційні війська атакували село Токарівка, а в обід - два населені пункти Бериславського району. Там під обстріли потрапили житлові будинки і приміщення “Пункту незламності”. Жителі неушкоджені.