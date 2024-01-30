Від атаки окупантів у Бериславі, що на Херсонщині, загинув чоловік

У Бериславі від атаки окупантів загинув чоловік

Російські окупанти сьогодні 30 січня 2024 року близько 13:00, скинули вибухівку із безпілотника у Бериславі, що на Херсонщині. 0

"Травми, несумісні з життям отримав місцевий мешканець, який перебував на вулиці", – повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.