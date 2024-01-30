У висновках саміту 1 лютого лідери ЄС підтвердять сталу військову підтримку Києва, − Reuters

Пропозиція про виділення ще 5 мільярдів євро у Європейський фонд миру, який використовувався для фінансування Києва, включена у проєкт у квадратних лапках, тобто її ще розглядають.

На саміті 1 лютого лідери Європейського Союзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати “своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку” Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на проєкт висновків зустрічі.

“Європейська рада знову наголосить на нагальній потребі прискорити постачання боєприпасів і ракет”, − йдеться у тексті.

Водночас проєкт залишає відкритим питання, чи лідери також зобов’яжуться вкласти ще 5 мільярдів євро у Європейський фонд миру, який використовувався для фінансування допомоги Києву. Пропозиція про виділення ще 5 мільярдів євро включена до проєкту тексту у квадратних лапках, що вказує на те, що її ще обговорюють.

Видання зазначає, що члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні. Наприклад, Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.