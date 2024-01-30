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У висновках саміту 1 лютого лідери ЄС підтвердять сталу військову підтримку Києва, − Reuters

Пропозиція про виділення ще 5 мільярдів євро у Європейський фонд миру, який використовувався для фінансування Києва, включена у проєкт у квадратних лапках, тобто її ще розглядають.

У висновках саміту 1 лютого лідери ЄС підтвердять сталу військову підтримку Києва, − Reuters
Фото: EPA/UPG

На саміті 1 лютого лідери Європейського Союзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати “своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку” Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на проєкт висновків зустрічі.

“Європейська рада знову наголосить на нагальній потребі прискорити постачання боєприпасів і ракет”, − йдеться у тексті.

Водночас проєкт залишає відкритим питання, чи лідери також зобов’яжуться вкласти ще 5 мільярдів євро у Європейський фонд миру, який використовувався для фінансування допомоги Києву. Пропозиція про виділення ще 5 мільярдів євро включена до проєкту тексту у квадратних лапках, що вказує на те, що її ще обговорюють.

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Видання зазначає, що члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні. Наприклад, Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.

  • Новий фонд для військової підтримки України хочуть створити на заміну Європейського фонду миру (EPF). Наразі у межах EPF держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Україні. 
  • Європейська служба зовнішніх справ запропонувала виділити фонду річний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро, але це не призвело до консенсусу серед держав-членів блоку. 
  • Водночас основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів, яку у грудні заблокувала Угорщина.
  • В інтерв'ю Le Point угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що згоден підтримати надання Україні фінансової допомоги від Євросоюзу разом з іншими країнами-членами за умови, що рішення про виділення коштів ухвалюватимуть щороку, а не зараз – на чотири роки. 
  • Ця позиція лунала від Будапешта і раніше. Фактично вона означає, що Угорщина кожного року зможе блокувати надання українцям допомоги. 
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