Суд ООН у п’ятницю вирішить, чи розглядатиме позов України проти Росії щодо “геноциду російськомовних”

У разі рішення на користь Києва, засідання по суті можуть призначити лише через кілька місяців.

У п’ятницю, 2 лютого Міжнародний суд ООН у Гаазі вирішить, чи він розглядатиме справу, у якій Київ звинуватив Москву у порушенні міжнародного права через намагання Кремля виправдати вторгнення в Україну спробою зупинити “геноцид російськомовних на сході України”.

Про це пише Reuters.

Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Розгляд розпочався торік у вересні.

На слуханнях адвокати Москви закликали суддів відхилити справу, заявивши, що юридичні аргументи Києва були помилковими. Міжнародний суд 29 січня заявив, що рішення щодо заперечень Росії про юрисдикцію суду буде винесено в п’ятницю.

Українська сторона зазначає, що Росія порушує Конвенцію про геноцид 1948 року, стверджуючи, що вторгнення було виправданим. Ризику "геноциду" на сході України, де з 2014 року тривають бойові дії, немає.

У Росії заявили, що Україна використовує цю справу як обхідний шлях, щоб отримати рішення щодо загальної законності військових дій Москви.

Якщо Міжнародний суд вирішить розглядати українсько-російську справу, то слухання по суті може бути призначене лише через кілька місяців.