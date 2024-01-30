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Суд ООН у п’ятницю вирішить, чи розглядатиме позов України проти Росії щодо “геноциду російськомовних”

У разі рішення на користь Києва, засідання по суті можуть призначити лише через кілька місяців.

Суд ООН у п’ятницю вирішить, чи розглядатиме позов України проти Росії щодо “геноциду російськомовних”
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю, 2 лютого Міжнародний суд ООН у Гаазі вирішить, чи він розглядатиме справу, у якій Київ звинуватив Москву у порушенні міжнародного права через намагання Кремля виправдати вторгнення в Україну спробою зупинити “геноцид російськомовних на сході України”.

Про це пише Reuters.

Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Розгляд розпочався торік у вересні.

На слуханнях адвокати Москви закликали суддів відхилити справу, заявивши, що юридичні аргументи Києва були помилковими. Міжнародний суд 29 січня заявив, що рішення щодо заперечень Росії про юрисдикцію суду буде винесено в п’ятницю.

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Українська сторона зазначає, що Росія порушує Конвенцію про геноцид 1948 року, стверджуючи, що вторгнення було виправданим. Ризику "геноциду" на сході України, де з 2014 року тривають бойові дії, немає.

У Росії заявили, що Україна використовує цю справу як обхідний шлях, щоб отримати рішення щодо загальної законності військових дій Москви.

Якщо Міжнародний суд вирішить розглядати українсько-російську справу, то слухання по суті може бути призначене лише через кілька місяців.

  • 31 січня Міжнародний суд винесе рішення в іншому позові України проти Росії. Київ звинуватив Москву в порушенні антитерористичних і антидискримінаційних угод ООН через збиття рейсу MH17 у липні 2014 року. Росія заперечує свою причетність до інциденту. 
  • Цей ж суд минулого тижня зобов’язав Ізраїль вжити заходів для запобігання актам геноциду під час бойових дій проти бойовиків ХАМАСу у Смузі Гази. Водночас судді не закликали до негайного припинення вогню, як того вимагала Південна Африка.
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