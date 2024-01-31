Головне за ніч та ранок середи, 31 січня: понад 50 відбитих штурмів під Авдіївкою та Мар'їнкою, нічна повітряна атака

У ніч на 31 січня 2024 року Росія атакувала територію України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та трьома балістичними ракетами " Іскандер-М".

Як йдеться у повідомленні Повітряних сил України, безпілотники запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в Росії, а також із мису Чауда, що в Криму.

Ракети окупантів "Іскандер-М" летіли із Криму та Воронезької області Росії.

Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 88 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав дев'ятьох ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще майже 1100 окупантів, 32 бойові броньовані машини і 10 танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 385230 осіб особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі, близько 22:45, росіяни вдарили "шахедами" по цивільних об'єктах в Слобідському та Салтівському районах Харкова.

Постраждали четверо харків'ян, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали – три чоловіки і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин", – написав він.

Мер міста Ігор Терехов наголосив, що росіяни вдарили по житлових кварталах, де немає жодної військової інфраструктури.

Він додав, що в Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибито вікна, є понівечені авто.

На Донеччині росіяни вдарили ракетами по Очеретному та Кураховому.

Унаслідок ракетного удару по Кураховому поранень зазнали 6 людей. Загалом за добу на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинула 1 людина і 9 отримали поранення.

Більше інформації – в новині.

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