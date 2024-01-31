На Донеччині росіяни вдарили ракетами по Очеретному та Покровську, є поранені

Внаслідок ракетного удару по Покровську поранень зазнали 6 людей. Загалом за добу на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинула 1 людина і 9 отримали поранення.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про оперативна ситуація по області станом на ранок 31 січня.

Покровський район. В Авдіївці загинула людина. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка. Ракетного удару зазнало Очеретине. У Кураховому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки і дитсадок. По Покровську росіяни випустили 2 ракети — поранено 6 людей. В Удачному пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено церкву у Ставках, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки, господарча споруда і газогін.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 13 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 97 осіб, у тому числі 15 дітей.

Нагадаємо, Росія вночі запустила по території України 20 "шахедів" та три балістичні ракети. Українська ППО вночі знищила 14 ворожих безпілотників.