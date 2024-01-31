Четверо людей поранені внаслідок нічних ударів по Харкову

Уночі, близько 22:45, росіяни вдарили "шахедами" по цивільних об'єктах в Слобідьскому та Салтівському районах Харкова.

Постраждали четверо харків'ян. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали – три чоловіка і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин", – написав він.

Мер міста Ігор Терехов наголосив, що росіяни вдарили по житлових кварталах, де немає жодної військової інфраструктури.

Він додав, що в Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибито вікна, є понівечені авто.