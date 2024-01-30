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Російські окупанти обстріляли 11 громад Сумщини

Під час російських обстрілів Сумщини пролунали 286 вибухів.

Російські окупанти обстріляли 11 громад Сумщини
Наслідки обстрілу Сумської області (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 30 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 286 вибухів. 

По Великописарівській громаді росіяни били з мінометів, гранатометів, артилерії та обстріляли її ракетами з вертольоту.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з артилерії, мінометів РСЗВ та FPV-дронами.

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Хотінську громаду армія РФ атакувала артилерією, РСЗВ, мінометами та “дроном-камікадзе” типу “Ланцет”.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли Краснопільську громаду, а Шалигинську - з РСЗВ, мінометів та зі стрілецької зброї.

Юнаківську та Свеську громади окупаційні війська обстріляли з артилерії, а Есманьську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську та Дружбівську - з мінометів.

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