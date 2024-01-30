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Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів. Будуть і далекобійні БпЛА

"Додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї", - розповів Президент.о

Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів. Будуть і далекобійні БпЛА
Фото: скрин відео

Україна нарощує виробництво дронів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним.

За словами глави держави, відбувається освоєння нових зразків зброї.

"Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо – додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України", - сказав Зеленський.

Президент додав, що окремо Камишін доповів щодо виробництва далекобійних дронів. "Це одне з ключових завдань для ОПК", - сказав Зеленський.

  • Торік Зеленський анонсував виробництво мільйона БпЛА.
  • Про нарощення виробництва власних дронів днями говорили на засіданні Ставки. 
  • Наша держава також співпрацює з партнерами у цьому напрямку. Так, домовилися про спільне виробництво дронів Україна та Литва
  • Україна також налагодила спільне виробництво безпілотників із Великою Британією, посол Сполученого Королівства назвав спільне виробництво дронів одним із найперспективніших напрямків співпраці з Україною.
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