Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів. Будуть і далекобійні БпЛА

Україна нарощує виробництво дронів.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним.
За словами глави держави, відбувається освоєння нових зразків зброї.
"Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо – додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України", - сказав Зеленський.
Президент додав, що окремо Камишін доповів щодо виробництва далекобійних дронів. "Це одне з ключових завдань для ОПК", - сказав Зеленський.
- Торік Зеленський анонсував виробництво мільйона БпЛА.
- Про нарощення виробництва власних дронів днями говорили на засіданні Ставки.
- Наша держава також співпрацює з партнерами у цьому напрямку. Так, домовилися про спільне виробництво дронів Україна та Литва.
- Україна також налагодила спільне виробництво безпілотників із Великою Британією, посол Сполученого Королівства назвав спільне виробництво дронів одним із найперспективніших напрямків співпраці з Україною.