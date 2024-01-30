Біля Авдіївки українські бійці відбили 20 атак окупантів, - Генштаб

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак окупантів у районі Авдіївки та ще 9 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом упродовж доби відбулось 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 20 січня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах Леонівки Чернігівської області, Попівки Сумської області та Устинівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Дружба, Атинське, Володимирівка, Тур'я, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області;

та противник завдав авіаційних ударів в районах Леонівки Чернігівської області, Попівки Сумської області та Устинівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Дружба, Атинське, Володимирівка, Тур'я, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області; на Куп’янському наші захисники відбили 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області;

наші захисники відбили 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області; на Лиманському напрямку відбили 6 атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

напрямку відбили 6 атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському відбили 4 атаки районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;

відбили 4 атаки районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Так, на напрямку Солодке-Костянтинівка наші захисники відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка;

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Так, на напрямку Солодке-Костянтинівка наші захисники відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка; на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області; на Запорізькому противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області;

противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області; у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби ворог здійснив 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Упродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ вдарили по району зосередження озброєння і військової техніки, складу боєприпасів, 5 артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.