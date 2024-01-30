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МВС і посольство США створюють систему відбору на керівні посади в Національній поліції

Після Нацполу систему буде впроваджувати ДСНС.

МВС і посольство США створюють систему відбору на керівні посади в Національній поліції
Установча зустріч представників МВС України і посольства США 30 січня 2024 року.
Фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Посольством США розпочали процес створення системи відбору на керівні посади в Національній поліції. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він провів установчу зустріч із керівником відділу з правоохоронних питань американського посольства Джошуа Тембладором і та аташе DEA при посольстві Тревісом Бруксом.

"Основний акцент – прозорий та якісний відбір керівників Національної поліції всіх рівнів. Завдання – осучаснити критерії та вимоги для зайняття керівної посади, чітко визначити терміни та відповідальні органи, які проводитимуть перевірку кандидата. І ця перевірка має бути всеосяжною. Враховувати всі сфери життя людини, її бекграунд та репутаційні ризики", - розповів Клименко.

Міністр додав, що "у нас немає завищених очікувань" і що "ми не змінимо кардинально ситуацію за декілька місяців", однак механізм трансформації запустили.

Після Нацполу впроваджуватиме систему відбору керівників Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

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