Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
ГоловнаСуспільствоВійна

За майже два роки окупанти завезли до Мелітополя близько 100 тисяч чужинців з Росії, – Федоров

Мер міста Іван Федоров зауважив, що таким чином окупанти хочуть викоренити українців.

За майже два роки окупанти завезли до Мелітополя близько 100 тисяч чужинців з Росії, – Федоров
Іван Федоров
Фото: Вікі

Мер міста Іван Федоров повідомив, що населення тимчасово окупованого Мелітополя стало більшим, ніж було до повномасштабного вторгнення й окупації. Це сталося тому, що окупанти викорінюють українців: тисячами завозять “гастролерів” з Росії та змінюють генофонд нації.

До 24.02.2022 в Мелітополі проживало 150 тисяч людей. Протягом півроку після окупації з міста на підконтрольну Україні територію та за кордон виїхало більше половини корінних мешканців.

“Проте за майже два роки окупанти завезли до Мелітополя близько ста тисяч гастролерів, військових, гастарбайтерів та інших чужинців з рфії”, – повідомив Федоров.

Він зауважив, що мелітопольці не визнають окупантів і чекають на повернення України.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін погодив кандидатуру Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА. Він має замінити на цій посаді Юрія Малашка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies