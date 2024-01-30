Мер міста Іван Федоров повідомив, що населення тимчасово окупованого Мелітополя стало більшим, ніж було до повномасштабного вторгнення й окупації. Це сталося тому, що окупанти викорінюють українців: тисячами завозять “гастролерів” з Росії та змінюють генофонд нації.

До 24.02.2022 в Мелітополі проживало 150 тисяч людей. Протягом півроку після окупації з міста на підконтрольну Україні територію та за кордон виїхало більше половини корінних мешканців.

“Проте за майже два роки окупанти завезли до Мелітополя близько ста тисяч гастролерів, військових, гастарбайтерів та інших чужинців з рфії”, – повідомив Федоров.

Він зауважив, що мелітопольці не визнають окупантів і чекають на повернення України.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін погодив кандидатуру Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА. Він має замінити на цій посаді Юрія Малашка.