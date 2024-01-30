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У Києві чоловік отримав 10 років тюрми за те, що кинув гранату в групу молодих людей у парку Кіото

Подія сталася у квітні 2018 року.

У Києві чоловік отримав 10 років тюрми за те, що кинув гранату в групу молодих людей у парку Кіото
Фото: Нацполіція України

У Києві 39-річний чоловік отримав 10 років тюрми за те, що кинув гранату в групу з п'ятьох молодих людей у парку Кіото. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Прокурори довели, що у квітні 2018 року обвинувачений, перебуваючи на території парку “Кіото” поруч із незнайомою йому компанією з п'яти людей, з хуліганських мотивів дістав осколкову гранату Ф-1, привів її в дію та кинув в бік людей. Вибух спричинив потерпілим тілесні ушкодження.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення чоловіка засудили до десяти років позбавлення волі.

Раніше LB повідомляв, що від вибуху постраждали сам зловмисник – 34-річний житель Чернігівської області – і 21-річний житель Броварів. Раніше обвинувачений був засуджений за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотиків.

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