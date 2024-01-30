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Міноборони Британії назвало ймовірні причини збільшення випадків падіння ФАБів з російських літаків над територією РФ

У цьому місяці вже відомо про чотири таких випадки.

Міноборони Британії назвало ймовірні причини збільшення випадків падіння ФАБів з російських літаків над територією РФ
Ілюстративне фото: російський Су-34
Фото: міноборони РФ

У суботу, 27 січня, російські літаки випадково випустили два некерованих боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Білгородській області, повідомляє Міноборони Великої Британії. 

Зазначається, що це вже четвертий аварійний скид боєприпасів з повітря на власну територію Росії за цей місяць. Загалом це вже 5-й за рік, найперший раз у Бєлгороді 20 квітня 2023.

Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури під час озброєння літака перед вильотами чи через погану роботу екіпажу під час місій. Ймовірно, це поєднання обох факторів. 

Зростаюча частота випадків, ймовірно, свідчить про певну втому повітряного та наземного екіпажів на лінії фронту Росії, а також свідчить про неналежну підготовку.

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