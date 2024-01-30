На Вінниччині настоятель храму УПЦ (МП) отримав 2 роки тюрми за виправдовування агресії РФ

Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП) отримав два роки тюрми за виправдовування агресії РФ.
Про це повідомляє СБУ.
На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ “громадянською війною” в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.
Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.
Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій. Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.
Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.
Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того, як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.
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На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, глорифікація її учасників).
З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України відкрила щонайменше сім кримінальних проваджень проти священнослужителів проросійської УПЦ. Найбільше кримінальних проваджень відкрили через колабораційну діяльність.