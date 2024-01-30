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На Вінниччині настоятель храму УПЦ (МП) отримав 2 роки тюрми за виправдовування агресії РФ

Лише 2 роки тюрми клірик отритримав через співпрацю зі слідством.

На Вінниччині настоятель храму УПЦ (МП) отримав 2 роки тюрми за виправдовування агресії РФ
Фото: СБУ

Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП) отримав два роки тюрми за виправдовування агресії РФ.

Про це повідомляє СБУ. 

На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ “громадянською війною” в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу. 

Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів. 

Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій. Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом. 

Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади. 

Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того, як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України. 

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

 

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, глорифікація її учасників).

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України відкрила щонайменше сім кримінальних проваджень проти священнослужителів проросійської УПЦ. Найбільше кримінальних проваджень відкрили через колабораційну діяльність.

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