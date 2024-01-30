У Мирнограді на Донеччині вночі росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю. Одна людина загинула, одна поранена

На момент удару в готелі перебували близько 30 людей.

У Мирнограді на Донеччині вночі 30 січня росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю, внаслідок чого одна людина загинула, що одна отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали.

Пошкоджено 3 будинки і 3 автомобілі.

Філашкін закликав цивільних евакуюватися.

Також очільник Донецької ОВА повідомив про оперативна ситуація по області станом на ранок 30 січня.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Єлизаветівка і Максимільянівка. У Цукуриному Селидівської громади пошкоджено 6 будинків, обстріляні околиці Курахівської громади. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено прибудову до готелю і 2 багатоповерхівки.

У Авдіївці одна людина зазнала поранень.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і околиці Ямполя, Ямполівки і Тернів. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, гараж, газопровід та лінію електропередач; ще 1 будинок пошкоджено у Новомарковому.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт і торговий павільйон. У Сіверську пошкоджено 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 89 осіб, у тому числі 18 дітей.

Нагадаємо, уночі росіяни атакували Україну 35 безпілотниками, ППО збила 15.