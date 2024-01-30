Сили оборони знищили ще майже тисячу російських окупантів, 10 танків, 29 бронемашин і ворожий літак

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 384 140 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 384140 (+960)
- танків – 6300 (+10)
- бойових броньованих машин – 11725 (+29)
- артилерійських систем – 9144 (+31)
- РСЗВ – 972 (+0)
- засоби ППО – 663 (+3)
- літаків – 332 (+1)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35)
- крилаті ракети – 1846 (+0)
- кораблі/катери – 23 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42)
- спеціальна техніка – 1448 (+5).
Дані уточнюються.
- Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.