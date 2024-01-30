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Сили оборони знищили ще майже тисячу російських окупантів, 10 танків, 29 бронемашин і ворожий літак

Загалом Росія вже втратила в Україні 384 140 військових.

Сили оборони знищили ще майже тисячу російських окупантів, 10 танків, 29 бронемашин і ворожий літак
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 384 140 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 384140 (+960)
  • танків – 6300 (+10)
  • бойових броньованих машин – 11725 (+29)
  • артилерійських систем – 9144 (+31)
  • РСЗВ – 972 (+0) 
  • засоби ППО – 663 (+3)
  • літаків – 332 (+1)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35)
  • крилаті ракети – 1846 (+0)
  • кораблі/катери – 23 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42)
  • спеціальна техніка – 1448 (+5).

Дані уточнюються.

  • Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.
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