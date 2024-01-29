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Російську пропагандистку з Криму підозрюють у співпраці з ворогом

Після російського повномасштабного вторгнення жінка неодноразово виступала у російських пропагандистських ЗМІ на підтримку дій РФ.

Російську пропагандистку з Криму підозрюють у співпраці з ворогом
Підозрювана у співпраці з Росією кримська пропагандистка
Фото: Пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя

Прокуратура підозрює окупаційну чиновницю та пропагандистську журналістку з Криму у співпраці з росіянами. Зокрема, підозрювана неодноразово публічно виправдовувала дії держави-агресора.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

“Після окупації півострова підозрювана почала активно співпрацювати з ворогом. Зараз вона обіймає окупаційні посади: головного редактора інформагентства “Крим сьогодні”, голови ради “Української громади Криму” та є заступником голови Комітету із законодавства Державної Ради РК”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що після російського повномасштабного вторгнення жінка неодноразово виступала у російських пропагандистських ЗМІ.

Вона підтримувала незаконні дії окупантів, поширювала російські наративи про “повернення додому” українських територій. Жінка наголошувала, що Україна “загниває у націоналізмі та пригніченні російськомовного населення”. 

Таким чином вона здійснювала інформаційну діяльність, спрямовану на ослаблення національних інтересів України, підтримку держави-агресора, виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.

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