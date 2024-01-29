Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо.

На ранковій селекторній нараді були доповіді з усіх напрямків державної роботи. Військові – щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. Розвідка – поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо”, - наголосив президент.

Також Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем – по суті, стратегічну нараду щодо всього першого півріччя в роботі з нашими сусідами у Євросоюзі. Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.

“Сьогодні, до речі, відбулися перемовини з міністром закордонних справ Угорщини – на рівні керівника Офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Я вважаю, правильні перемовини”, - зазначив голова держави.

Володимир Зеленський обговорив із Денисом Шмигалем роботу з донорами – зустріч відповідної координаційної платформи донорів у Києві, а також заплановані конференції з реконструкції України, які відбудуться в лютому в Японії та у червні в Німеччині.

Також у президента відбулась розмова з прем’єр-міністром Греції.

“Обговорили з паном Прем’єр-міністром подальшу співпрацю України та Греції – двосторонню, а також і на рівні всієї Європи: в інституціях Євросоюзу, а також у Балканському регіоні – готуємо новий саміт Україна – Балкани. А також запросив Грецію приєднатися до організації Глобального саміту миру”, - підсумував президент України.