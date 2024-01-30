У Росії заявили про "масштабну атаку дронів" на її області і Крим

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 30 січня нібито було відбито масовану атаку українських безпілотників.
Про це повідомляє Міноборони РФ в Telegram.
Зазначається, що нібито було збито 21 дрон. 11 над Кримом, п'ять – над Білгородською областю, три – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями. За словами губернатора Калузької області РФ, уламок ще одного безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.
Також про вибухи у Брянській області РФ повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, причиною вибухів стало знищення безпілотника російськими силами ППО.
"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Навлинського району силами ППО міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає", – написав він у Telegram.
- Учора безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів "Славнефть-ЯНОС", який розташовано у російському Ярославлі. На місці падіння дрону почалася пожежа.
- 20 січня в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ через атаку безпілотників загорівся термінал газосховища "Новатек". Як відомо, завод займається переробкою стабільного газового конденсату і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.
- Згодом стало відомо, що російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки. Як зазначили у СБУ, цей термінал − один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Після атаки всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море − їхнє завантаження зірване.
- В той же час українські дрони вдарили по заводу "Щегловський вал" у Тулі РФ. Завод зокрема виробляє ЗРК "Панцир-С", також дрони влучили в Смоленській та Орловській областях.
- В ніч на 25 січня в російському місті Туапсе виникла пожежа на нафтобазі. Пізніше стало відомо, що нафтобазу в Туапсе вразили безпілотники СБУ. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колонни.
- У грудні 2022 року українські безпілотники атакували російську авіабазу "Енгельс", внаслідок чого було пошкоджено два бомбардувальники Ту95МС. Тоді ж стало відомо, що під російською Рязанню було атаковано військовий аеродром "Дягілєво".
- Наприкінці грудня 2022 року безпілотники атакували авіабазу "Енгельс" окупантів. Внаслідок атаки загинули троє російських військовослужбовців.
- А у вересні 2023 року Головне управління розвідки Міноборони України розповіло, за допомогою якого озброєння в грудні 2022 року було атаковано аеродроми "Енгельс" та "Дягілєво".