За попередніми даними, загинули три людини.

У Росії на аеродромі Енгельс уночі відбувся потужний вибух, у місті звучала сирена.

Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією видання Baza, площа пожежі після вибуху в Енгельсі склала 120 метрів квадратних.

За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо постраждали.

Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає".

Нагадаємо, місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.