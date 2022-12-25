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Китай заявив про поглиблення дружби і кооперації з Росією та нейтралітет у питанні війни в Україні

Пекін вважає, що дотримувався "правильного напрямку сприяння мирним переговорам".

Китай заявив про поглиблення дружби і кооперації з Росією та нейтралітет у питанні війни в Україні
Лідер КНР на тлі прапорів Китаю і РФ
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про поглиблення дружби, кооперації та добросусідських відносин із Росією та перетворення китайсько-російського "всеосяжного співробітництва" на більш "стійке і зріле".

Він сказав, що під час зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ у Пекіні під час Олімпійських ігор сторони "надали стратегічні вказівки щодо розвитку китайсько-російських відносин за нових обставин". Текст промови міністра опубліковано на сайті МЗС Китаю. 

Ван І заявив, що протягом останнього року Китай і Росія твердо підтримували один одного у відстоюванні відповідних основних інтересів. 

"Китайсько-російські відносини, які базуються на відмові від альянсів, конфронтації та ненаціленні на будь-яку третю сторону, залишаються міцними. Такі відносини вільні від втручання чи будь-яких спроб посіяти розбрат між двома країнами та не піддаються змінам у міжнародному середовищі", – заявив І. 

Розвʼязану Росією війну він назвав "кризою в Україні" та сказав, що КНР "послідовно відстоювала фундаментальні принципи об’єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги одній чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичних вигод із ситуації. Ми дотримувались правильного напрямку сприяння мирним переговорам, шукали рішення, яке б усувало симптоми та основні причини проблеми, і твердо стояли як якір миру, замість того, щоб роздмухувати вогонь конфлікту". 

Китай відкрито не підтримує Росію у питанні повномасштабного вторгнення в Україну, втім неодноразово заявляв поо "всеосяжне співробітництво". Днями до Пекіна на зустріч із Сі літав експрезидент, лідер путінської партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв. 

За даними директора ЦРУ, китайську владу непокоять поразки Росії на війні та ядерна риторика Москви. 

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