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Росія планує продати Ірану понад 20 літаків Су-35, - ЗМІ

Винищувачі спочатку призначалися для Єгипту. 

Росія планує продати Ірану понад 20 літаків Су-35, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Російська Федерація готується найближчим часом передати Ірану винищувачі Су-35. 

Про це з посиланням на джерела у західних розвідувальних службах пише Times of Israel.

Розвідка вважає, що Москва готується передати Тегерану до 24 літаків Су-35.

Можливо, йдеться про винищувачі, які спочатку призначалися для Єгипту в рамках угоди, яку зірвали США, зазначають джерела. Скасування контракту змусило Москву шукати нового потенційного покупця, якого вона, як повідомляється, знайшла в Тегерані.

Нагадаємо, що Іран поки що відмовився підтримати Російську Федерацію поставками балістичних ракет, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Нещодавно МЗС Ірану заперечило звинувачення у військовій підтримці Росії і засудило “грубі висловлювання президента України Володимира Зеленського” на адресу країни, що пролунали в Конгресі США.

А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має повну інформацію про поставки Іраном безпілотників для Росії. 

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