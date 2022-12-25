Талібан заборонив жінкам в Афганістані працювати в неурядових організаціях

Афганські біженці протестують у Пакистані проти заборони жінкам навчатися в університетах

Таліби в Афганістані заборонили жінками працювати у всіх місцевих та іноземних неурядових організаціях. Про це пише Reuters.

“У листі від міністерства економіки, підтвердженому речником Абдулрахманом Хабібом, йдеться, що співробітницям заборонено працювати до подальшого розпорядження, оскільки деякі з них не дотримувалися тлумачення адміністрацією ісламського дрес-коду для жінок”, – зазначає видання.

За словами заступника спеціального представника ООН в Афганістані та координатора з гуманітарних питань Раміза Алекперова, хоча обмеження ООН не торкнеться, левовий обсяг її роботи здійснюють неурядові організації, з якими вона вкладає контракти.

“Це торкнеться багатьох наших програм, оскільки якщо у нас не буде участі жіночого персоналу в оцінці гуманітарних потреб, у визначенні бенефіціарів, у наданні та розподілі допомоги, тоді ми не зможемо їх (програми, - ред.) реалізувати", – сказав він.

Нововведення стосується 180 місцевих та міжнародних організацій, що входять до координаційного органу Афганістану для гуманітарних організацій, відомого як ACBAR. Їхні ліцензії будуть призупинені, якщо вони не дотримуватимуться вимог.

Міжнародне агентство допомоги AfghanAid заявило, що негайно призупиняє свою діяльність, а наразі консультується з іншими організаціями. Інші неурядові організації в країні чинять так само.

“Потенційна загроза програмам допомоги, до яких мають доступ мільйони афганців, виникає в той час, коли, за даними гуманітарних агенцій, більше половини населення покладається на гуманітарну допомогу – у найхолоднішу пору року в гірській країні”, – зазначає Reuters.

Він додав, що його офіс проведе консультації з неурядовими організаціями та агентствами ООН у неділю та спробує зустрітися з владою Талібану для пояснення.

Зазначимо, працівники жіночої статі є важливими в країні, де правила та культурні звичаї здебільшого забороняють працівникам-чоловікам надавати допомогу жінкам-бенефіціарам.

“Важливим принципом доставки гуманітарної допомоги є можливість жінок самостійно та безперешкодно брати участь у її розподілі, тому якщо ми не зможемо зробити це принципово, то жодні донори не фінансуватимуть такі програми”, – сказав Алекбаров.

Економіка Афганістану переживає кризу з часу захоплення влади талібами у 2021 році. Країна зіткнулася з санкціями, скороченням допомоги та заморожуванням активів центрального банку.

За попередніми оцінками, у 2023 році гуманітарна допомога буде потрібна рекордним 28 мільйонам афганців.

Нагадаємо, раніше “Талібан” наказав закрити університети для жінок, що викликало глобальне засудження та викликало низку протестів у країні.