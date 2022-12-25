В Іспанії автобус із пасажирами впав із мосту у воду, загинули шестеро людей

На північному заході Іспанії, в Галіції, пасажирський автобус упав у річку з мосту. Загинули шестеро людей, повідомляє La Voz de Galacia.

Аварія відбулася в переддень Різдва. Рятувальники спершу знайшли двох вцілілих – водія та пасажирку, і пʼятьох загиблих. Пошуки шостої людини тривали, однак, на жаль, її знайшли мертвою. Водій і пасажирка госпіталізовані.

Тест водія на алкоголь і наркотики негативний. За попередніми даними, в автобусі було вісім чи девʼять осіб включно із водієм. Причина падіння з мосту зʼясовується.

Tragedia en Cotobade: hallado un sexto cadáver en el río Lérez https://t.co/Gh6AZynuSL — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) December 25, 2022

Автобус належить компанії Monbus, він здійснював рейс із міста Луґо до міста Віґо.