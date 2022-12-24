Сьогодні, 24 грудня, у Парижі акція з вшанування жертв біля курдського центру переросла у сутички з поліцією.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Le Parisien.

Кількасот людей зібралися в суботу на площі Республіки, аби вшанувати вбитих і поранених напередодні біля курдського культурного центру. Демонстрація розпочалася спокійно та згодом переросла у сутички між її учасниками та поліцією, під час яких застосовувалися димові шашки, сльозогінний газ та інші засоби.

Видання зазначає, що під час акції лунали гасла, що прославляють РПК (Робітнича партія Курдистану), деякі учасники носили на плечах прапори РПК або червоні прапори із серпом і молотом.

Внаслідок сутичок щонайменше чотири машини були перекинуті, одна підпалена, також згоріли сміттєві баки.

Поліція заарештувала 11 осіб.

Зазначається, що напередодні чоловік з вогнепальною зброєю атакував у 10-му окрузі Парижа групу курдів, внаслідок чого троє людей були вбиті і ще троє дістали поранення. Стрільця було затримано.