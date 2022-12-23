В адміністрації міста заявили, що це - частина "звичайної планової роботи".

Жителі російського Воронежа разом із платіжками за комунальні послуги отримали інструкції "Як вести себе під час обстрілу". Така ж пам'ятка розміщена на офіційному сайті адміністрації міста.

Про це повідомляють росЗМІ.

Така сама пам'ятка розміщена на офіційному сайті міста.

"Обстановка у Воронежі та Воронезькій області повністю керована – без зовнішніх загроз та ризиків для громадян. Тим не менш, існує суспільний запит на додаткове інформування. Як і раніше, це - планова робота, заснована на методичках, які існують десятиліттями і десятиліттями не змінюються", - заявили в адміністрації.

Нагадаємо, відстані від українського кордону до Воронежа - менше ніж 300 кілометрів.