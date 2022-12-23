​Лукашенко їде до Путіна, щоб "ознайомитися з системою підготовки космонавтів"

Владімір Путін та Олександр Лукашенко після переговорів у Кремлі, 9 вересня 2021 року.

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, відвідає Росію.

Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА.

Зазначається, що Лукашенко на запрошення Володимира Путіна відвідає відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна в підмосковному Зірковому містечку.

Наразі там проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

"Лукашенко ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів. Йтиметься й про подальші перспективи білорусько-російської співпраці у космічній сфері", - йдеться в повідомленні.

Він також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав – учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, тільки 19 грудня в Мінську відбулася зустріч Лукашенка і Путіна. Як повідомлялося, вони домовилися про поглиблення співробітництва між обома державами - Росія та Білорусь будуть разом виробляти зброю і проводити військові навчання. Докладніше про цю зустріч читайте в матеріалі LB.ua "Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську".