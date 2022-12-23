В Україні до 15 років засуджено депутата Держдуми РФ, який співав пісню про "сарматушкі"

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім цього, 22 лютого Майданов проголосував за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр»".

"Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України. Адже відповідні рішення держдуми рф вище військово-політичне керівництво Росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України", – зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Розслідування здійснювали слідчі СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Зазначимо що нещодавно Майданов випустив пісню, присвячену ядерним ракетам "Сармат". У ній є такі слова: "Из России-матушки вдаль глядят «Сарматушки» на Соединенные Штатушки".

Автор віршів до пісні "Сарматушка" – ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який днями святкував свій день народження в окупованому Донецьку і внаслідок стрілянини отримав поранення м'яких тканин голови, сідниць і стегна.

Нагадаємо, раніше депутату Держдуми РФ Дмитру Сабліну повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність України.

У ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих обшуків. Під час вказаних заходів були виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києві.