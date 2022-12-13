Депутату Держдуми РФ повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність України

В Києві у нього знайшли 11 квартир.

Досудове розслідування стосовно протиправної діяльності російського політика, 1968 року народження, проводять працівники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Перед повномасштабним вторгненням як депутат теперішнього скликання Державної думи РФ голосував, серед інших депутатів, про надання дозволу на ведення військ на територію України. Водночас чоловік є уродженцем м. Маріуполь Донецької області.

Встановлено, що фігурант у цьому році нагороджений медаллю «за отвагу» та «бойовою» медаллю «за асвабаждєніє Маріуполя» наказом так званого голови так званої «днр» Дениса Пушиліна.

Нацполіція не вказує ім’я фігуранта, але за вказаними даними - це Дмитро Саблін.

Зазначається, що в ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих Голосіївським судом м. Києва обшуків. Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києві.

Нагадаємо, у грудні цього року Служба безпеки України в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрила трьох поплічників ворога. Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "Главного управления МВД Херсонской области".