Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»

«Все чітко. Без істерики і підліткових полюцій, як в деяких», – про це в бліцінтерв'ю LB повідомив заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов.

«Ви розумієте цей сюр? Отже, на офіційному сайті НАЗК переписало всі наявні йому (Бабакова) активи, Мін'юст офіційно звернувся для підтвердження цієї інформації та така от відповідь. Таких прикладів можна навести вже безліч», – продовжує Смирнов.

Юрист нагадав, що саме РНБО застосовує санкції до конкретної особи. А Мін'юст, задля підтвердження наявності ідентифікованих активів, звертається до НАЗК для отримання інформації про ці активи. Смірнов надав LB три листи. Де на запит Мін'юсту про активи одіозного віцеспікера Держдуми РФ Олександра Бабакова в НАЗК надали відповідь про їхню відсутність.

«Керівництво НАЗК демонструє «нетипову поведінку», бо чомусь вирішило, що функціональним завданням цього органу є ініціювання накладення санкцій, розшук російських активів. І навіть публічна критика держави в неефективності застосування санкцій», – заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у відповідь на звинувачення Голови НАЗК Олександра Новікова в гальмуванні санкційного процесу.

Фото: пресслужба Андрій Смирнов

Керівник НАЗК Олександр Новіков в одному з інтерв'ю по суті звинуватив Вас у гальмуванні процесу запровадження санкцій. Наскільки це відповідає дійсності?

Керівнику НАЗК немає чим зайнятися в перервах між блокуванням проведення аудиту діяльності самої НАЗК, розповсюдженням пліток та самозахопленням від власної низькоінтелектуальної поезії.

В питанні так званого «гальмування» підписання проголосованих рішень РНБО вже давно розставлено всі крапки над «і», я дав чимало коментарів, з чим була пов'язана затримка з уведенням в дію Рішень РНБО про санкції. Але в черговий раз, давайте, ще раз поясню читачам, що відбувалося.

У травні 2022 року Верховна Рада прийняла важливі зміни до законодавства про санкції, які серед іншого передбачали можливість конфіскації активів росіян. При цьому, частина проголосованих рішень РНБО, відбулася до введення в дію цих змін. Закон зворотної сили в часі не має. Отже, для того, щоб скористатися можливістю не тільки накласти санкції, а й конфіскувати активи, потрібно було б переголосовувати всі ці рішення вже на дату введення в дію цих змін. Що, власне і було зроблено.

Друга частина так званого «гальмування», це неякісні документи, підписання яких призвело б або до неможливості практичного застосування санкцій, або до гарантованого програшу держави в судах. Невірні і неточні дані про підсанкційних осіб, помилки в паспортах, транслітерації, безліч всього. І тепер уявіть, що це вводить в дію Президент.

Журналісти, які першими знайдуть ці помилки, перші ж почнуть критикувати владу про умисність в таких помилках. За нашою ініціативою, Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань санкційної політики, яка слугує своєрідним фільтром по перевірці всієї інформації, яка потрапляє в РНБО. Не так, як вигадав Новіков, що це ініціатива самого Уряду.

Фактична конфіскація активів як виключний вид санкцій проходить через судовий контроль, під час якого Мін'юст, звертаючись до ВАКС із відповідними матеріалами має довести саму головну річ – легітимну мету застосування конфіскації як виключного виду санкції. Саме для того, щоб держава могла свою позицію відстояти й в середині країни і в тому ж ЄСПЛ. В розумінні закону, конфіскація має винятковий характер та може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами.

Доведення суттєвої загрози національній безпеці – справа Служби безпеки України, яка до того ж є суб’єктом ініціювання санкцій для розгляду на РНБО.

Фото: facebook/Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК

Натомість я спостерігаю нетипову поведінку чиновників із НАЗК, які чомусь вирішили, що функціональним завданням цього органу, який на час війни, де факто, залишився без роботи, є ініціювання накладення санкцій, розшук активів, публічне висвітлення своєї роботи в цьому контексті й навіть публічна критика держави в неефективності застосування санкцій.

Ця ж група осіб з НАЗК щоденно публікують якісь списки вже з десятків тисяч фізичних та юридичних осіб, які вони щоденно кудись відправляють і тут же звітують про відправлення у своїх офіційних джерелах масової інформації. НАЗК не має ані оперативних можливостей, ані функціоналу фінансової розвідки, ані слідчих функцій, взагалі нічого з того, що може підтвердити бодай якусь легітимність таких пропозицій.

Чесно, я не хотів це питання виносити в публічну площину, але якщо Новіков так хоче, ми згодні. Отже, поїхали. НАЗК веде свій інтернет-портал, на якому публікує пачками тисячі осіб з переліком майна, до яких потрібно застосувати санкції. РНБО застосовує до конкретної особи санкції. Мін'юст, задля підтвердження наявності ідентифікованих активів звертається до НАЗК про отримання інформації про ці активи. От три листи.

Перший, запит Мін'юсту в НАЗК про отримання інформації про активи віцеспікера Держдуми РФ Бабакова. А от — дві відповіді заступника Новікова та Ситника про відсутність активів. Ви розумієте цей сюр? Отже, на офіційному сайті НАЗК переписало всі наявні йому активи, Мін'юст офіційно звернувся для підтвердження цієї інформації й така от відповідь. Таких прикладів можна навести вже безліч.

Але за нашою інформацією НАЗК долучені до Групи «Єрмака-Макфола» з питань санкційної політики. Отже, за цією логікою вони дотичні до санкційної політики в державі?

Група «Єрмака-Макфола» – це група стратегічного планування, яка задає політичний темп в питанні міжнародних санкцій. І робить це вкрай ефективно. А ми говоримо з вами суто про внутрішньодержавний сегмент.

Дивіться на приклад, на сторінці НАЗК прочитав, що цей орган відіграє ключову координаційну роль в питанні доєднання України до Робочого органу Організації економічного співробітництва та розвитку – Робочої групи по боротьбі з хабарництвом. Враховуючи надважливість цих інтеграційних процесів для держави і синхронізації вступу і в ЄС і в ОЕСР, ми винесли цей процес на максимальний політичний рівень підтримки. Указом Президента створена Робоча група з питань інтеграції України в постійні органи ОЕСР. Я є секретарем цієї групи. Отже, самі дайте відповідь на питання, де знаходиться координаційна роль. Таких прикладів я можу привести безліч.

І ще з цікавого. НАЗК провело самодіагностику своєї діяльності. Ні, вам не почулося. Не зовнішній аудит, який ще ні разу не проводився відносно НАЗК, і проведення якого блокує саме керівництво НАЗК, а самодіагностику!

І результати цієї самодіагностики надіслали до Кабінету Міністрів. Що ми бачимо в пропозиціях. Ліквідувати АРМУ і передати всі повноваження НАЗК, ліквідувати Державну службу фінансового моніторингу України і всі повноваження передати в НАЗК. І їх не дивує, що створення і робота Фінмону, це вимога FATF, що це обов’язковий ланцюжок у глобальній системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Так давайте в НАЗК приєднаємо Міністерство юстиції, СБУ, Офіс Президента, в принципі можна все ліквідувати і передати в НАЗК.

Я вас прошу, дуже забагато уваги людям, яким немає чим зайнятися, які пів року шукають якийсь мій власний ресторан, якого у мене нікого не було, які бігають як скажені з якимись запитами. До цього потрібно ставитися зі здоровою іронією. Час проходить швидко. І люди проходять. Все в житті змінюється.

Чи справді 30 серпня на першому засіданні робочої групи з питань санкційної політики ви заявили про наявність 10 рішень РНБО, що були проголосовані декілька місяців тому. Чи були у Вас, як стверджує Новіков, ще десятки подібних рішень РНБО на опрацюванні? Але Ви зволікали з їх підготовкою?

На цьому засіданні було під двадцять людей, в тому числі керівництво Уряду та Служби безпеки України. На цьому засіданні я пояснив все те, що зараз пояснив і вам. Ми заслухали доповідь керівництва СБУ про вкрай низьку якість інформації НАЗК, яка скеровується до СБУ, прослухали корисну інформацію Новікова про його зв'язки з російськими лібералами, багато чого цікавого.

Новіков стверджує, що наразі НАЗК ідентифікувала понад 20 тис. фізичних і понад 4 тис. юридичних осіб, які «беруть участь на боці РФ у цій війні». Водночас санкції наклала лише на 3113 фізичних та 1374 юридичні особи. Це і є «безпрецедентний масштаб санкціонування», як говорить Новіков?

Мені здається, красномовніше прикладу ідентифікації НАЗК активів росіян, ніж той, що міститься у відповідях НАЗК на запит Міністерства юстиції, важко вигадати. Слухайте, під час війни всі люди мають об'єднуватися заради країни і перемоги, а не викликати алергію своєю поведінкою у всього оточення. Що ще додати? Цифри, які наводить НАЗК, не більше ніж їхня особиста статистика і самопіар.

Фото: sud.ua

Голова НАЗК в цьому ж інтерв'ю згадав справу одіозного ексвіцеспікера Держдуми РФ Олександра Бабакова та «Лужніковської групи», що володіє обленерго, ТЦ та готелями у столиці. Але чому й досі не вводилися санкції та НАЗК не «бачило» активів?

Дуже круті в них справи. Персональні санкції введено, підозри вручено, в розшук оголошено, а сьогодні Печерський суд арештував все майно й активи Бабакова. Все чітко. Без істерики та підліткових полюцій, як в деяких.