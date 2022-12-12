"Євросолідарність" виступає проти винесення закону про медіа до другого читання

Партія «Європейська Солідарність» вимагає від комітету Верховної Ради не виносити до другого читання змінений закон про медіа, який і в мирний період, вже після нашої перемоги, регулюватиме медіа за законами воєнного часу. Про це йдеться у заяві партії.

Там наголошуються, що ухвалення сучасного закону про медіа – одна із семи вимог Європейської комісії до України як кандидата в члени Євросоюзу. Наприкінці минулого тижня на міжфракційній нараді у присутності європейських дипломатів були погоджені поправки, які наблизили проєкт до європейських стандартів та вимог директиви про аудіовізуальні медіапослуги, але протягом вихідних вони були скасовані.

Комітет Верховної Ради виносить на друге читання версію закону, яка створює серйозні загрози демократії в країні.

Зокрема "Євросолідарність" вимагає зокрема:

Відмовитися від узаконення всеукраїнського державного каналу на базі парламентського каналу «Рада».

Відмовитися від можливості блокування українських онлайн медіа рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Зняти всі обмеження на мовлення «Прямого», «П’ятого каналу» та «Еспресо».

5. Звільнити представника забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича з посади керівника парламентського комітету з питань свободи слова і не користуватися послугами колишніх депутатів з п’ятої колони для проштовхування антиєвропейських норм закону про медіа.

6. Відсторонити заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка (щодо якого є численні розслідування масштабної корупції) від будь-якого впливу на медіа та на закон про медіа.

"Важливість реформи медіа не викликає сумнівів. Євросоюз неоднозначно дав зрозуміти, що ми не зможемо зберегти статус кандидата в члени ЄС, якщо не приведемо власне законодавство про медіа у відповідність до європейських правил. Представники влади пробують спотворити закон про медіа, проштовхуючи туди неприйнятні з точки зору ЄС правила. Зрозуміло, що це ставить під загрозу інтеграцію України з ЄС, і пряма відповідальність за це лежить на представниках монобільшості та влади.

Ухвалення закону має бути відкладено до кінця року для доопрацювання всіма фракціями і узгодження тексту з Європейською директивою. Такий важливий євроінтеграційний закон має відповідати європейським стандартам, захищати ЗМІ і свободу слова, і бути підтриманим конституційною більшістю народних депутатів", - зазначають в "ЄС".