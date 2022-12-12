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Мера Чернігова незаконно відсторонили від посади, - заява Комітету виборців

У КВУ кажуть про грубі порушення закону під час винесення рішення.

Мера Чернігова незаконно відсторонили від посади, - заява Комітету виборців
Фото: Цензор

У Комітеті виборців України (КВУ) виступили проти рішення Яворівського суду позбавити Владислава Атрошенка на 1 рік права обіймати посаду мера Чернігова. Це б’є по місцевому самоврядуванню та загрожує реформі децентралізації, у КВУ також кажуть про грубі порушення закону під час винесення рішення. Про це стало відомо із заяви КВУ на офіційній сторінці.

“В Україні створений небезпечний прецедент, який завдає удару місцевому самоврядуванню та підважує досягнення реформи децентралізації. Мера Чернігова Владислава Атрошенка позбавили законного права обіймати його посаду на один рік. Відповідне рішення 7 грудня 2022 року виніс Яворівський районного суду Львівської області. Можна констатувати, що суд фактично ревізував волю виборців - чернігівців, які у 2020 році вдруге переобрали В. Атрошенка міським головою”, - йдеться у заяві.

У КВУ зазначають, що при переобранні за Атрошенка проголосувала рекордна кількість чернігівців. Також, у КВУ звертають увагу суперечність рішення Яворівського суду законам України.

 “Грубе порушення рішення суду, який визнав винним мера за одне правопорушення по двох частинах однієї статті 172-7 КУпАП; стаття 172-7 КУпАП може передбачати відповідальність у вигляді позбавлення права обіймати певні посади на один рік виключно після повторного адміністративному стягненню за такі ж порушення протягом року; суд бездоказово застосував положення ч.6 ст. 30 КУпАП, не пояснивши свій мотив “характером правопорушення” (не вказавши жодного доказу), щоб позбавити мера права обіймати свою посаду на один рік” , - написано в заяві КВУ.

Окремо в КВУ звернули увагу на передачу справи щодо чернігівського міського голови саме в Яворівський районний суд Львівської області, що може свідчити про замовність та політичний інтерес в справі. Натомість, в Комітеті виборців сподіваються, що апеляційний суд відновить законність, скасувавши рішення Яворівського суду.

“Комітет виборців України вважає, що дане рішення є небезпечним прецедентом, коли, керуючись політичними мотивами, позбавляють право керувати містом законно обраного мера. Цей прецедент може стати катастрофічним для розвитку місцевого самоврядування в Україні та згортанням реформи децентралізації”, - написано в заяві.

В КВУ також кажуть, що подібне вибіркове “правосуддя” несе загрозу не лише місцевому самоврядуванню, але є ударом по демократії та правам громадян, та може стати передвісником авторитаризму.

 

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